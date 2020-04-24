Фермеры проезжают через блок-посты беспрепятственно - Айдарбек Сапаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фермеры могут ездить беспрепятственно. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 апреля состоялось совместное заседание Министерства сельского хозяйства. В нем участвовали Министерство здравоохранения и местные исполнительные органы. В результате было принято решение о том, что будут приниматься на блокпостах документы, а также электронные разрешения. Ранее, следует отметить, вышло соответствующее постановление главного санитарного врача республики. О важности проведения весенне-полевых работ доведено до всех местных полицейских структур МВД РК. Теперь акимы должны действовать на местном уровне и быть на связи с оперативным штабом. В случае возникновения трудностей, они могут решать через штаб вопросы, если фермеры не могут проехать», – сказал А.Сапаров.

По его словам, по поручению Премьер-Министра РК министр сельского хозяйства проверил работу блок-постов в Акмолинской и Карагандинской областях. Выяснилось, что фермеры проезжают беспрепятственно. На блок-постах возможны непонимания, министерство готово их оперативно разрешать.