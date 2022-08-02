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    • Фермеры предлагают установить минимальную цену на пшеницу

    2 Августа 2022 14:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зерновой союз Казахстана, куда входят более 160 компаний, предлагает ряд мер для поддержки баланса на внутреннем рынке и защиты зернопроизводителей от убытков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Союзе считают необходимым ввести с 1 сентября 2022 года запрет на импорт зерна и продуктов его переработки автомобильным транспортом. Также, по мнению членов Союза, нужно поддержать предельные внутренние цены на уровне не ниже 125 тыс. тенге за тонну пшеницы 3 класса и 120 тыс. тенге за тонну пшеницы 4 класса.

    Вместе с тем, в Союзе предлагают отказаться от ограничения экспорта, сохраняя таким образом устойчивый платежеспособный спрос на рынке зерна, и отслеживать и принимать оперативные меры реагирования в отношении лиц, допускающих демпинг экспортных цен.

    «Мы в прошлом году объявляли о том, что будем запрещать вводить пошлины, и мы напугали наших партнеров. Между озвучиванием наших желаний, планов и решений прошли два-три месяца, в это время наши покупатели находились в неведении, не понимали - покупать у нас или нет. Объявить и принять решение нужно в очень короткий срок, иначе рынок разбалансируется. Сегодня мы видим, что страны-импортеры уже не рассматривают нас в качестве предсказуемого и стабильного партнера, поэтому они ищут новые каналы покупки продукции, и первым делом - это РФ с их хорошим урожаем, с низкой ценой и возможностью даже прокредитовать наши страны-импортеры рублевыми кредитами на покупку их продукции. У РФ огромный потенциал выйти со своей продукцией на наши традиционные рынки. Что мы делаем в это время? Начинаем регулировать экспорт и мешать нашим участникам рынка зарабатывать на том, чтобы продавать по максимально справедливым ценам», - заявил глава Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов на встрече с журналистами.

    По его мнению, нужно создавать платежеспособный спрос, чтобы на рынке оставались и переработчики, и экспортеры зерна. Только тогда будут конкуренция между ними и справедливая рыночная цена для производителей зерна.

    Ранее сообщалось о снижении цен на зерно, что может привести к убыткам в зернопроизводстве.


    Автор:

    Анеля Касымова

    #Экономика #Цены и тарифы #Сельское хозяйство
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