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    Фермеры подали заявки на 17,1 млрд тенге через новую систему субсидирования

    26 Февраля 2023, 12:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3067 заявок на субсидирование на общую сумму 17,1 млрд тенге подали казахстанские фермеры на портале gosagro.kz с 1 февраля. Одобрение получили заявки на 134,6 млн тенге, из которых 20 млн уже выплачены сельхозтоваропроизводителям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Напомним, в Казахстане в полной мере заработала «Единая государственная информационная система субсидирования АПК» (gosagro.kz).

    В системе реализован механизм «Лист ожидания», в котором вне зависимости от наличия бюджета, попадают одобренные заявки с присвоением порядкового номера. Таким образом бюджет распределяется только по заявкам в «Листе ожидания», от первой по дате к следующей автоматически, без дополнительных действий со стороны фермера. Данный подход обеспечивает прозрачность распределения средств и исключает человеческий фактор при выплате субсидий.

    Вместе с тем, у региональных акиматов имеется значительная задолженность перед фермерами за 2022 год, по 4025 заявкам поставленным в резерв. Данные перенесены в личные кабинеты Управлений сельского хозяйства из системы Qoldau. Таким образом, по направлению инвестиционного субсидирования и переработке продукции акиматы на местах смогут перейти к оплате новых заявок только после погашения долгов прошлого года. Функционал по формированию платежей исторических данных в ЕГИСС реализован. Соответствующие разъяснения в акиматы областей направлены.

    Отметим, по субсидированию процентной ставки в системе зарегистрировано более 250 финансовых институтов, которые уже подали заявки в Управления сельского хозяйства на сумму 1,8 млрд тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Минсельхоз
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