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    Фермеры платят миллиарды тенге за онлайн-услуги, которые должны быть бесплатными – сенатор

    17 Февраля 2022, 13:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Андрей Лукин поднял проблемы предоставления электронных госуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период пандемии COVID-19 деятельность предпринимателей была значительно усложнена возникавшими проблемными вопросами. Одним из таких является доступ фермеров к информационной системе субсидирования, а также взимание платы за пользование веб-порталом Qoldau.kz», - сказал Андрей Лукин, озвучивая депзапрос на пленарном заседании Сената.

    Депутат отметил, что согласно законодательству нашей страны эти услуги должны предоставляться бесплатно через веб-портал электронного правительства. Однако на данном портале до сих пор не разработан раздел для оказания таких госуслуг. Сенатор подчеркнул, что по этой причине приём заявок на субсидирование государство осуществляет через единственный ресурс, за который сельхозтоваропроизводителям приходится платить.

    «Из-за отсутствия возможности подать заявку через веб-портал «Электронного правительства» предприниматели за доступ к сервису Qoldau.kz вносят ежегодную абонентскую плату. В настоящее время на названной платформе зарегистрированы более 200 тысяч сельхозпредпринимателей, которые за возможность пользоваться сервисом вынуждены ежегодно платить порядка 2 млрд тенге», - заявил сенатор.

    В связи с этим, депутат внёс предложение разработать на веб-портале «Электронного правительства» альтернативный бесплатный сервис, а также рассмотреть вопрос о переходе информационной системы Qoldau.kz в государственную собственность.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Минсельхоз Сельское хозяйство Цифровой Казахстан
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