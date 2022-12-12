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    Фермеры не имеют мощностей по хранению овощей – Президент РК

    12 Декабря 2022, 12:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о влиянии продовольственной безопасности на прогресс страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно вопросов ценообразования. Эта проблема постоянно становится предметом обсуждения. Снижение себестоимости продукции, устранение непродуктивных посредников, доступ к торговым сетям и дешевые оборотные средства – вот основные направления борьбы с ростом цен на продукты. Первые шаги сделаны – приняты Правила форвардного закупа напрямую у товаропроизводителей», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    По словам Президента, предусмотрено бюджетное финансирование.

    «Многие фермеры не имеют мощностей по хранению овощной продукции, поэтому вынуждены продавать напрямую ее с поля. Результат – недополученные доходы сельчан и высокая сезонность цен на продукцию. Решение заключается в создании инфраструктуры хранения. Однако работа по снижению дефицита овощехранилищ идет медленно», - отметил Глава государства. «В прошлом году введено мощностей на 64 тысячи тонн при плане 83 тысячи тонн, или 77%. В этом году ситуация получше – при плане 98 тысяч тонн введено мощностей на 87 тысяч тонн, но нужно наверстывать. Очень важно понимать, что в текущих условиях продовольственная безопасность – это базовое условие прогресса страны в целом. Развитие АПК и особенно сельхозпереработки должны быть приоритетом в деятельности Правительства и акимов», - добавил Глава государства.

    Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

    Ранее сообщалось, что за 11 месяцев текущего года рост экономики Казахстана замедлился с 4,6% до 2,7%.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Экономика Сельское хозяйство Бюджет Токаев Касым-Жомарт Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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