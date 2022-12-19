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    Фермеры Казахстана получили льготные кредиты на 330 млрд тенге

    19 Декабря 2022, 10:11

    Казахстанские фермеры с начала года получили финансирование по линии Аграрной кредитной корпорации на сумму свыше 330 миллиардов тенге. Таким образом, запланированный объем финансирования освоен в полном объеме. До конца года этот показатель составит 350 млрд тенге, отмечают в корпорации.

    Поручение о разработке Концепции развития села сроком на 5 лет стало первым указом Главы государства в рамках нового срока президентских полномочий. «Сельское хозяйство станет новой движущей силой экономики страны. Следующие три года будут посвящены максимальному развитию сельских территорий», - такую задачу ставит К.К. Токаев. Чтобы обеспечить жителей сел комфортной жизнью не хуже, чем в городе, в основу работы взят принцип «Сильные регионы – сильная страна».

    Повышенное внимание государства к развитию сельского хозяйства и сельских территорий стало импульсом для расширения деятельности ТОО «Жаңа-Кемер Құрылыс». Если ранее компания занималась строительством дорог и автомагистралей, строительно-монтажными работами и производством строительных материалов в Жамбылской области, то теперь пришла в аграрный бизнес.

    Фруктохранилище, построенное в Жамбылском районе в 2018 году, принимает на хранение 2200 тонн продукции. Льготное финансирование в размере 210 миллионов тенге, выделенное корпорацией, было направлено на закуп современного оборудования и спецтехники. Сегодня здесь трудятся 10 человек. Фрукты закупают как у местных садоводов, так и у производителей из соседних областей.

    В этом году, выкупив земельный участок, компания высадила черешню на 17 гектарах земли. Собственная ягода будет храниться до зимы, когда спрос и цена на косточковые значительно поднимется. Наряду с крупными проектами Аграрная кредитная корпорация финансирует малых предпринимателей, действующих в сельской местности.

    Первую пекарню в селе Орлик Атырауской области открыла Бибигуль Шахманова. Три тысячи местных жителей не оставили это событие незамеченным - здесь уже есть постоянные клиенты, и 300 буханок хлеба разлетаются горячими. Средства на открытие и модернизацию пекарни предпринимательница получила в Аграрной кредитной корпорации. В уходящем году 13 тысяч сельхозтоваропроизводителей и представителей малого бизнеса получили льготные кредиты в Аграрной кредитной корпорации. Заемные средства выданы на развитие животноводства и растениеводства, переработку сельхозпродукции, открытие или расширение объектов малого бизнеса в сельской местности.
    Сельское хозяйство
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