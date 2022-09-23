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    Фермеры Алматинской области обменялись опытом с бельгийскими коллегами

    23 Сентября 2022, 11:56

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 19-21 сентября представители ведущих фермерских хозяйств Алматинской области посетили Бельгию, где провели встречи с руководством ряда бельгийских предприятий в сфере агропромышленного комплекса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    При поддержке Посольства РК в Бельгии гости ознакомились с передовыми технологиями в сфере разведения и ветеринарного ухода за новой для казахстанского рынка «бельгийской бело-голубой» породой крупного рогатого скота.

    В частности, казахстанцы посетили бельгийские хозяйства: «Butchers meat de Mahoney», «Vereecke», «Van Haelemeesch», «De volle maan», «Stal Blockeel» и «Farm Gansbeke». Организационную поддержку с бельгийской стороны оказала компания Ecodynamics, занимающаяся внедрением «зеленых технологий» в сельском хозяйстве Бельгии.

    Животных «бельгийской бело-голубой» породы отличает высокий уровень привеса и значительный объем мясного компонента. Вес одной коровы может достигать 1-1,2 тонны.

    Порода была выведена в Бельгии в середине прошлого века, но сейчас встречается в разных странах мира.

    Особенностью породы является низкая жирность мяса. Животных разводят на основе высокоэнергетической диеты, которая приводит к увеличению веса без риска чрезмерного образования жира.

    Кроме того, у бельгийской породы практически отсутствует шерсть, и для их разведения подходят страны с теплым климатом.

    Выход мяса с одной коровы бельгийской бело-голубой породы составляет около 80%. При этом среднесуточный рост племенных быков с 7 до 13 месяцев составляет 1,6 кг в день.

    По результатам встреч достигнуты договоренности об участии бельгийских аграриев в очередной выставке KazAgro, которая пройдет в октябре этого года в Астане, и встречах со специалистами Казахского национального аграрного университета в Алматы. Также планируется посещение фермерских хозяйств в Алматинской и Костанайской областях.

    Стороны договорились о дальнейшей проработке ряда конкретных проектов, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества.

    Ранее сообщалось, что фермеры Бельгии заинтересованы в разведении бельгийской бело-голубой породы коров в Казахстане. Бельгийские бизнесмены, наряду с экспортом в Казахстан готовых зародышей племенных КРС, готовы обеспечить технологическое обучение казахстанских фермеров и ветеринаров, управление и мониторинг ферм.

    На прошлой неделе Бельгию посетила делегация крупнейшего в Костанайской области предприятия по производству колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов «Аян-озат».

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Алматинская область Бельгия Сельское хозяйство
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