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    Фермеры Акмолинской и Костанайской областей опасаются потерять 50% урожая пшеницы

    27 Июля 2022, 15:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Больше всех от потравы сайгаками пострадали Акмолинская, Костанайская и Западно-Казахстанская области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Среди этих регионов, в Акмолинской и Костанайской областях основные выращиваемые культуры – пшеница. В этих двух областях выращивается 55% всех зерновых культур. Фермеры опасаются потерять 50% урожая», - говорится в ответе Министерства сельского хозяйства РК на официальный запрос МИА «Казинформ».

    По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, в Акмолинской области от потравы пострадали посевы пшеницы на 141,9 тыс. га, в Костанайской области – на 49,6 тыс. га, в Западно-Казахстанской – на 6,7 тыс. га, в Актюбинской области – 40,3 тыс. га, в Карагандинской – 23,2 тыс. га. Общая площадь – 261,7 тыс. га.

    Если сравнить данные с 2021 годом, то в среднем фермеры, несмотря на засуху, собирали с 1 га 8,3 ц зерна, в 2020 году – 12,3 ц с 1 га. В этом году, если предположить, что средняя урожайность зерна составит 8,3 ц, то убытки могут составить 217 тыс. тонн.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Акмолинская область Костанайская область Экология Минсельхоз Сельское хозяйство Сайгак
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