Фермеры Акмолинской и Костанайской областей опасаются потерять 50% урожая пшеницы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Больше всех от потравы сайгаками пострадали Акмолинская, Костанайская и Западно-Казахстанская области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди этих регионов, в Акмолинской и Костанайской областях основные выращиваемые культуры – пшеница. В этих двух областях выращивается 55% всех зерновых культур. Фермеры опасаются потерять 50% урожая», - говорится в ответе Министерства сельского хозяйства РК на официальный запрос МИА «Казинформ».

По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, в Акмолинской области от потравы пострадали посевы пшеницы на 141,9 тыс. га, в Костанайской области – на 49,6 тыс. га, в Западно-Казахстанской – на 6,7 тыс. га, в Актюбинской области – 40,3 тыс. га, в Карагандинской – 23,2 тыс. га. Общая площадь – 261,7 тыс. га.

Если сравнить данные с 2021 годом, то в среднем фермеры, несмотря на засуху, собирали с 1 га 8,3 ц зерна, в 2020 году – 12,3 ц с 1 га. В этом году, если предположить, что средняя урожайность зерна составит 8,3 ц, то убытки могут составить 217 тыс. тонн.