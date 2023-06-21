Фермерские теплицы смогут претендовать на возмещение расходов на электричество и газ - МСХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тепличным хозяйствам просубсидируют расходы на электроэнергию и газ в период межсезонья. Соответствующее решение рассматривает МСХ с учетом поступающих предложений со стороны бизнеса, передает МИА «Казинформ».

Для эффективного расходования бюджетных средств, а также поддержки именно тех теплиц, где соблюдаются все агротехнологии, обязательным требованием для получения субсидий станет наличие сертификата соответствия технологиям производства. Национальный стандарт был утвержден и вступил в силу с 1 мая 2023 года.

В настоящее время МСХ разработало соответствующие изменения в правила субсидирования, которые предусматривают возмещение расходов на 1 га по нормам субсидий, утвержденным постановлением акиматов. В КазНИИ экономики АПК и развития сельских территории провели научные расчеты затрат производства овощей в закрытом грунте, по которым и будут высчитываться средние показатели.

Таким образом не только промышленные теплицы, но и фермерские комплексы соответствующие стандартам производства будут иметь право на субсидирование по данному направлению.

Проект приказа находится на согласовании и в ближайшее время планируется его утверждение.

Отметим, помимо указанных мер поддержки, казахстанские тепличники могут претендовать на получение субсидий на покупку удобрений (за исключением органических), пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, а также поливную воду, семена огурцов и томатов.

Кроме того, при строительстве и расширении тепличных комплексов предусмотрено возмещение 25% затрат. Для форсирования результатов в настоящее время ведется работа по увеличению норматива до 30%.

По итогам 2022 года в республике функционировали сооружения закрытого грунта на площади 1 225 га, в том числе 219 га промышленных теплиц и 1006 га – фермерских.