Фермерам выплатили 133,6 млрд тенге субсидий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 100 144 заявки подано казахстанскими фермерами на портале gosagro.kz на сегодняшний день. На рассмотрении Управлений сельского хозяйства находятся 37 236 заявок, отказ получен по 22 444 заявкам, передает МИА «Казинформ».

В «листе ожидания» - 32 146 заявок на общую сумму 96,5 млрд тенге. Данные заявки полностью обработаны системой и оплачиваются Управлениями через систему казначейства. На данный момент фермерам выплачено порядка 69,4 млрд тенге.

Помимо данной суммы через государственную систему субсидирования перед сельхозтоваропроизводителями погашены прошлогодние долги по субсидиям на 28,4 млрд тенге.

По действующим договорам субсидирования процентной ставки на сегодняшний день одобрено заявок на 40,4 млрд тенге, выплачено 35,8 млрд тенге.

В общей сложности через ЕГИСС выплачено 133,6 млрд тенге.

Вместе с тем, согласно «листу ожидания» УСХ областей еще не выплатили фермерам субсидий на 31,8 млрд тенге.

По новым предложениям субсидирования процентной ставки подано 5 077 заявок на 109,3 млрд тенге, на данный момент одобрены УСХ и направлены в резерв 968 заявок на 18,5 млрд тенге.

Таким образом доведены до Управлений сельского хозяйства предложения по субсидированию процентной ставки в количестве 2 881 на 57,3 млрд тенге. Данные предложения согласно правил будут подписываться договорами по мере поступления средств. На согласовании и подписании находятся 724 договора из резерва. Подписан 171 договор.

Отметим, что сейчас Единая государственная информационная система субсидирования работает в штатном режиме, в ЕГИСС зарегистрированы 52 110 пользователей.