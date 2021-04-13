Фермерам Казахстана рассказали о возможностях космического мониторинга для сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководители Ассоциации фермеров Казахстана, представители государственных органов и общественных организаций посетили Национальный космический центр (НКЦ) страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Азамат Батыркожа, приветствуя гостей, отметил, что Казахстан добился впечатляющих результатов в космической отрасли, одним из основных направлений развития которой является дистанционное зондирование Земли и услуги космического мониторинга.

Как известно, с 2016 года в Казахстане функционирует космическая система дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), эксплуатацию спутников ДЗЗ и услуги космического мониторинга обеспечивают специалисты АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК.

Делегация, в составе которой были специалисты департамента строительства и земельных отношений Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», Комитета геодезии и картографии МЦРИП РК, руководители Ассоциации фермеров Казахстана, крестьянских хозяйств, профильных ВУЗов, общественные деятели, ознакомилась с работой по получению космических снимков посредством спутников ДЗЗ и услуг космомониторинга.





Согласно статистике, АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» с 2018 года ежегодно предоставляет всю информацию в Министерство сельского хозяйства РК и стабильно развивает инфраструктуру пространственных данных.

В 2020 году проведен космический мониторинг земель сельского назначения в шести областях Казахстана: Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Карагандинская и Жамбылская.

По итогам анализа данных ДЗЗ, было выявлено более 1 млн гектаров неиспользуемых пахотных земель, 19,7 млн га неиспользуемых пастбищных угодий, 367 тысяч га неучтенных земель.

«В настоящее время государственные органы вступили в активную фазу использования результатов космической системы ДЗЗ в своей деятельности для анализа, контроля и принятия эффективных управленческих решений», - отметил вице-министр, представляя данные по космомониторингу.

Сотрудники АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» доложили, что в текущем году космический мониторинг будет продолжен по всем основным отраслям, при этом планируется расширить зону мониторинга по ряду направлений.

Для решения задач обработки, идентификации в структуре АО «НК «ҚҒС» будет создан новый Центр компетенции по анализу данных ДЗЗ. Центр будет включать в себя современный комплекс приема как оптических, так и радарных данных ДЗЗ, высокопроизводительные вычислительные средства и ряд специализированных программных продуктов, большой архив данных ДЗЗ, к которому обеспечен безопасный и удобный доступ.

Во время обмена мнениями было отмечено, что космические снимки с отечественных космических аппаратов ДЗЗ имеют более чем в несколько раз высокое пространственное разрешение по сравнению с бесплатными снимками, доступными в интернете. Использование более точных данных казахстанских спутников ДЗЗ, а также опыт работы специалистов Центра ДЗЗ позволяют с высокой достоверностью определять изменения, происходящие на земле, и тем самым успешно решать задачи космического мониторинга в различных отраслях экономики.

От имени членов делегации руководитель Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев выразил большую благодарность руководству МЦРИАП и сотрудникам АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» за предоставленную возможность увидеть воочию эффективную работу по получению космоснимков, обработке и предоставлению данных, возможностям космомониторинга для сельского хозяйства.

Вице-министр А. Батыркожа поздравил коллектив НКЦ с профессиональным праздником – Днем космонавтики и пожелал успешной работы и плодотворного сотрудничества всем участникам встречи.



