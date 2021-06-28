Фельдшер скорой помощи подозревается в подстрекательстве к даче взятки в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области фельдшер районной скорой помощи подозревается в подстрекательстве к даче взятки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной антикоррупционной службы.

Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении фельдшера районной подстанции скорой неотложной медицинской помощи КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи» управления здравоохранения акимата Костанайской области.

«Он подозревается в неоднократном подстрекательстве работников скорой неотложной медицинской помощи к даче взятки в сумме от 2 000 до 30 000 тенге для руководства КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи» управления здравоохранения акимата Костанайской области за подписание ковидных карточек (Covid-19), для получения надбавок к заработной плате», - поясняют в пресс-службе.

Расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.