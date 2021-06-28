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    Фельдшер скорой помощи подозревается в подстрекательстве к даче взятки в Костанае

    28 Июня 2021, 22:09

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области фельдшер районной скорой помощи подозревается в подстрекательстве к даче взятки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной антикоррупционной службы.

    Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении фельдшера районной подстанции скорой неотложной медицинской помощи КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи» управления здравоохранения акимата Костанайской области.

    «Он подозревается в неоднократном подстрекательстве работников скорой неотложной медицинской помощи к даче взятки в сумме от 2 000 до 30 000 тенге для руководства КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи» управления здравоохранения акимата Костанайской области за подписание ковидных карточек (Covid-19), для получения надбавок к заработной плате», - поясняют в пресс-службе.

    Расследование продолжается.

    Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Коррупция Здравоохранение
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