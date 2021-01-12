Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Фельдшер принял роды в машине скорой помощи в Атырау

    12 Января 2021, 07:54

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау фельдшер скорой помощи принял у женщины роды по дороге в роддом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Беременная женщина, у которой начались предродовые схватки, вызвала бригаду скорой помощи. Бригада №25 прибыла вовремя, в течение 10 минут. Фельдшер скорой помощи, ознакомившись с состоянием беременной, решил отвезти ее в перинатальный центр. Однако роды начались в карете скорой помощи. Принимать их пришлось фельдшеру, продемонстрировавшему высокий профессионализм, Магжану Суиндикову. Вес новорожденного мальчика больше 3-х килограммов, рост - 48 сантиметров. Бригада доставила мать и ребенка в областной перинатальный центр. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное», - рассказала заместитель директора станции скорой медицинской помощи Наргиз Баймулдаева.

    Для 26-летнего Магжана Суиндикова это уже четвертые роды в машине скорой помощи. По этому случаю Магжан советует беременным женщинам своевременно посещать медицинские учреждения.

    «Сейчас, в условиях пандемии, лучше всего заранее посетить специальные центры, предварительно сдать тесты под присмотром врача и рожать, таким образом, в безопасных условиях»,- отметил Магжан.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение Демография
    Новости по теме
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау