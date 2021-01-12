Фельдшер принял роды в машине скорой помощи в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау фельдшер скорой помощи принял у женщины роды по дороге в роддом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Беременная женщина, у которой начались предродовые схватки, вызвала бригаду скорой помощи. Бригада №25 прибыла вовремя, в течение 10 минут. Фельдшер скорой помощи, ознакомившись с состоянием беременной, решил отвезти ее в перинатальный центр. Однако роды начались в карете скорой помощи. Принимать их пришлось фельдшеру, продемонстрировавшему высокий профессионализм, Магжану Суиндикову. Вес новорожденного мальчика больше 3-х килограммов, рост - 48 сантиметров. Бригада доставила мать и ребенка в областной перинатальный центр. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное», - рассказала заместитель директора станции скорой медицинской помощи Наргиз Баймулдаева.

Для 26-летнего Магжана Суиндикова это уже четвертые роды в машине скорой помощи. По этому случаю Магжан советует беременным женщинам своевременно посещать медицинские учреждения.

«Сейчас, в условиях пандемии, лучше всего заранее посетить специальные центры, предварительно сдать тесты под присмотром врача и рожать, таким образом, в безопасных условиях»,- отметил Магжан.



