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    Фельдшер погибла при столкновении «скорой» и легковушки в Костанайской области

    20 Июля 2022, 15:55

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – На автодороге «Аркалык-Торгай» произошло столкновение кареты «скорой помощи» Джангельдинской районной больницы и легкового авто «Chevrolet Niva». От полученных травм скончалась фельдшер. Полицией начато расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Авария произошла накануне вечером в 22:30 на автодороге «Аркалык-Торгай».

    «По данному факту начато досудебное расследование по статье 345-1 ч. 3 УК РК «Нарушение ПДД», в настоящее время проводятся следственные действия, назначены экспертизы», - отметили в пресс-службе ДП Костанайской области.

    Как выяснилось, водитель «Chevrolet Niva», следуя по полевой дороге, не убедился в безопасности маневра, выехал со второстепенной дороги на главную. В результате произошло столкновение с автомашиной «УАЗ» - санитарным спецавтотранспортом Джангельдинской центральной районной больницы.

    «В результате ДТП погибла фельдшер, которая находилась в автомашине «УАЗ». Женщина скончалась от полученных травм в больнице. Водитель санитарного спецавтотранспорта получил множественные ссадины», - добавили в пресс-службе ведомства.

    В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что 32-летний водитель «Chevrolet Niva» находился в состоянии алкогольного опьянения.

    В Instagram областного управления здравоохранения выразили слова соболезнования семье погибшей.

    «Медсестра Джангельдинской районной больницы Нурсауле Буркитбаевна Аскарова, 1969 г. р., работала в одной больнице без перерыва. 33 года назад она пришла после окончания Аркалыкского медицинского колледжа. С 1989 года работала в разных отделениях КГП «Джангельдинская РБ», в последние годы – в качестве медсестры поликлиники. Была приветлива, доброжелательна. Коллегам и пациентам запомнилась профессионалом своего дела. Приносим искренние соболезнования семье, погибшей коллеги. Светлая память Нурсауле Буркитбаевне», - сообщается в публикации.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП Транспорт
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