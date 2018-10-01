Федерация профсоюзов РК намерена добиться повышения зарплаты работникам частных предприятий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Федерация профсоюзов Казахстана намерена поднять вопросы повышения заработной платы низкооплачиваемым сотрудникам частных предприятий. Об этом заявил руководитель Федерации Бахытжан Абдраимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повышение самой низкой зарплаты в полтора раза - это фактор, который говорит, что наша Конституция реально действует и потенциал ее действия безграничен», - сказал Бахытжан Абдраимов в интервью журналистам в кулуарах собрания по обсуждению Послания Главы государства.



Он также отметил, что в нашей Конституции провозглашено: Казахстан является демократическим, светским, правовым и социальным государством. «Социальное государство защищает прежде всего людей, чей социальный статус самый низкий. Вот в этом и есть суть социального государства, а минимальная заработная плата направлена в отношении 1 млн 300 тыс человек. Что такое 1 млн 300 тыс человек? Если это перевести на семьи, то в среднем в семье три человека, а это 4 млн людей, которых напрямую коснется повышение минимальной заработной платы», - пояснил Бахытжан Абдраимов.







Он также добавил, что как правило это люди, которые выполняют самую низкую работу по квалификации.



«Это та же техничка, тот же архивариус, тот же курьер, то есть специалисты с низкой квалификацией, но труд которых нужен нам.Поэтому для них было адресовано это решение. Более того, предприятия должны этот тренд подхватить, и мы ставить будем вопросы перед акционерами предприятий, чтобы они поднимали заработную плату прежде всего низкооплачиваемым специалистам своего предприятия, своей отрасли. Это в конечном счете вызовет мультипликативный эффект в целом по стране и будет подниматься жизненный уровень людей», - резюмировал Бахытжан Абдраимов.