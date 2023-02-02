Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Федеральная резервная система США повысила базовую ставку

    2 Февраля 2023, 07:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов – с 4,25-4,5 % до 4,5-4,75 % годовых. О соответствующем решении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) сообщается в пресс-релизе, обнародованном в среду, 1 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Целью подобной политики является достижение максимальной занятости и инфляции на уровне 2 % в долгосрочной перспективе, говорится в документе Федрезерва. Это – первое повышение базовой ставки ФРС США в текущем году.

    «Ситуация в Украине приводит к огромным человеческим и экономическим трудностям и способствует повышению глобальной неопределенности. Комитет уделяет большое внимание инфляционным рискам», - подчеркивают в ФРС.

    В декабре 2022 года на фоне несколько замедлившихся темпов инфляции и опасений возможной рецессии ФРС США замедлила темп ужесточения денежно-кредитной политики, увеличив ставку на 50 базисных пунктов. До этого, по итогам предыдущих четырех заседаний FOMC, ее подняли на 75 базисных пунктов.

    В июне 2022 года под влиянием последствий пандемии COVID-19 и ситуации в Украине инфляция в США достигла 40-летнего максимума в 9,1 %.


    Фото: Kevin Lamarque / Reuters

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экономика США Мировые новости Инфляция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Названы причины расхождения статистики по взаимной торговле Казахстана с Китаем
    Причины укрепления тенге к доллару назвали в Нацбанке
    Товарные интервенции по овощам начинаются в регионах РК
    Ангеле Меркель вручена премия мира ЮНЕСКО
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров