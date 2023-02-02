Федеральная резервная система США повысила базовую ставку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов – с 4,25-4,5 % до 4,5-4,75 % годовых. О соответствующем решении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) сообщается в пресс-релизе, обнародованном в среду, 1 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Целью подобной политики является достижение максимальной занятости и инфляции на уровне 2 % в долгосрочной перспективе, говорится в документе Федрезерва. Это – первое повышение базовой ставки ФРС США в текущем году.

«Ситуация в Украине приводит к огромным человеческим и экономическим трудностям и способствует повышению глобальной неопределенности. Комитет уделяет большое внимание инфляционным рискам», - подчеркивают в ФРС.

В декабре 2022 года на фоне несколько замедлившихся темпов инфляции и опасений возможной рецессии ФРС США замедлила темп ужесточения денежно-кредитной политики, увеличив ставку на 50 базисных пунктов. До этого, по итогам предыдущих четырех заседаний FOMC, ее подняли на 75 базисных пунктов.

В июне 2022 года под влиянием последствий пандемии COVID-19 и ситуации в Украине инфляция в США достигла 40-летнего максимума в 9,1 %.





Фото: Kevin Lamarque / Reuters

