Федерация тяжелой атлетики окажет поддержку обвиненному в допинге казахстанскому спортсмену

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члену Национальной сборной РК по тяжелой атлетике Нижату Рахимову, которого обвинили в употреблении допинга, окажут помощь в отстаивании своих прав во всех инстанциях, включая Международный Спортивный Арбитраж Лозанны. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики Казахстана, передает МИА «Казинформ».

В связи с обвинениями, выдвинутыми Международным Тестинговым Агентством (ITA) в адрес члена Национальной сборной по тяжелой атлетике Нижата Рахимова, спортсменом было подано обращение в адрес Федерации о намерении отстаивать свою невиновность с просьбой оказать правовую поддержку.

Согласно уведомлению ITA атлету необходимо предоставить своё письменное разъяснение в срок до 1 февраля текущего года. При этом дополнительно может быть запрошено дисциплинарное слушание, в ходе которого у спортсмена будет возможность лично озвучить свои доводы.

В настоящий момент Федерацией проработан вопрос привлечения высококвалифицированного юриста с международным опытом, готовым оказать поддержку атлету в отстаивании своих прав и интересов во всех инстанциях, включая Международный Спортивный Арбитраж г. Лозанны. Придерживаясь принципа нулевой терпимости к допингу, Федерация заинтересована в объективном расследовании данного кейса и будет предоставлять информацию о ходе рассмотрения дела.

Напомним, в адрес Федерации тяжелой атлетики РК данное уведомление поступило 18 января текущего года. На период расследования инцидента атлет временно отстранен от всех спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов.