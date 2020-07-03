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    Федерация профсоюзов РК сделала заявление об участии в праймериз партии «Nur Otan»

    3 Июля 2020, 13:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация профсоюзов РК сделала заявление об участии в праймериз партии «Nur Otan». МИА «Казинформ» публикует полный текст заявления со ссылкой на официальный сайт ФПРК.

    Федерация профсоюзов, как крупнейшее объединение работников Казахстана, вносит свой вклад в развитие страны, отстаивая права и законные интересы Человека труда.

    Мы верим, что проявление сопричастности к проблемам трудящихся и оказание им поддержки во взаимоотношениях с работодателями – это важнейшее условие достижения стратегических целей государства.

    При этом только основанная на солидарности совместная работа с нашими социальными партнёрами позволит добиться значимых успехов в деле созидания новых ценностей общества.

    Модернизационный курс, проводимый сегодня Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, создаёт уникальную возможность для всех членов нашей организации стать участниками исторических изменений, происходящих в политической системе страны.

    В этой связи мы призываем наших профсоюзных активистов, обладающих заслуженным авторитетом и пользующихся доверием и уважением в своих трудовых коллективах, использовать эту возможность, приняв самое активное участие в праймериз партии «Nur Otan».

    «Nur Otan» по поручению председателя партии Елбасы Нурсултана Назарбаева проводит эти внутрипартийные выборы для включения лучших кандидатов в партийные списки на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты.

    Наше партнёрство с партией «Nur Otan» осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в целях координации совместных действий и сотрудничества, в том числе по вопросам проведения праймериз.

    И Федерация профсоюзов, имея почти 2 млн членов и разветвлённую сеть профсоюзных организаций по всей стране, вполне способна заручиться поддержкой партийцев, которые также входят в наши ряды, и делегировать своих кандидатов в нижнюю палату Парламента и местные представительные органы.

    Мы заявляем о своих базовых принципах – социальном диалоге и социальной справедливости, как о главных приоритетах нашей деятельности и поддерживаем соответствующие им программные цели партии «Nur Otan».

    Уважаемые члены профсоюзов!

    Наши общие усилия, направленные на защиту и продвижение интересов работников, получат новый импульс, если в законодательную ветвь власти будут входить люди, всем сердцем и душой отстаивающие принципы профсоюзного движения!

    Поэтому мы призываем всех членов профсоюзов поддержать инициативу партии «Nur Otan» по выявлению на основе конкурентной борьбы новых лидеров и принять самое активное участие во внутрипартийном праймериз, как в качестве кандидатов, так и в процессе голосования.

    Напомним, 5 июня 2020 года сообщалось, что Первый Президент страны, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября текущего года.

    Как отметил первый зампред партии Бауыржан Байбек, основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.

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    Нур Отан НПО Выборы
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