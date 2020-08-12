Федерация профсоюзов РК поддержала инициативу проведения праймериз партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 августа общественное объединение страны – Федерация профсоюзов РК – провело ZOOM-конференцию, на которой его представители заявили о поддержке инициативы проведения праймериз партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

В ZOOM-конференции приняли участие председатели ТОП (территориальные объединения профсоюзов): «Профсоюзный центр Западно-Казахстанской области» – Айгуль Есекенова, «Профсоюзный центр Костанайской области» – Екатерина Смышляева, РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM» – Сапарбек Дюсенов, ОО «Отраслевой профессиональный союз работников строительного комплекса и ЖКХ» – Кусеин Есенгазин, председатель РОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников среднего и малого бизнеса «YNTYMAQ» Кайракбай Жанабеков, а также секретарь партии «Nur Otan» Алибек Алденей.

Модератором выступил заместитель председателя Федерации профсоюзов Нурлан Утешев. Он отметил, что крупнейшее общественное объединение страны заинтересовано в участии в праймериз и является институциональным партнером партии «Nur Otan». Нурлан Утешев озвучил ряд часто задаваемых вопросов, интересующих сегодня членов профсоюзов, выдвигаемых на участие в праймериз. Речь шла в частности об условиях и этапах выборов, о порядке и онлайн-встречах с электоратом и голосовании, а также системе учета голосов.

Говоря о профсоюзном участии в партийных праймериз, заместитель председателя ФПРК указал на важность усиления профсоюзных позиций в решении социально-трудовых вопросов на всех уровнях государственного управления. «Мы хотим, чтобы социальное партнерство было для профсоюзов не только лишь декларативным инструментом, но и носило практический характер. Поэтому мы будет принимать участие в этих процессах», – заявил Нурлан Утешев.

Председатель ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз нефтегазового комплекса» Султан Калиев указал на важность работы с кандидатами в регионах. Как было отмечено на встрече, существуют рекомендательные условия в зависимости от электоральной базы и социально-демографической карты того или иного региона.

Секретарь партии Алибек Алденей подчеркнул, что внедрение праймериз – это ответ «Nur Otan» на новые запросы общества и обновления во всех представительных органах. «Конкурентный отбор не только позволит выявить наиболее квалифицированных и компетентных людей, но и даст нам новые идеи, взгляды и проекты. Предстоящие выборы будут проходить по пропорциональной системе. Речь идет о том, что каждый избирательный округ должны выдвигать свои предвыборные программы, которые как раз являются отражением и путем решения наболевших проблем, которые имеются сегодня в регионах», – сказал Алибек Алденей.

Напомним, общереспубликанские внутрипартийные выборы пройдут с 17 августа по 3 октября 2020 года. Ключевой целью праймериз является формирование партийных списков на конкурентной и прозрачной основе.

Партнёрство с Федерации профсоюзов и партией «Nur Otan» осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в целях координации совместных действий и сотрудничества, в том числе по вопросам проведения праймериз.



