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    Федерация профсоюзов будет участвовать в парламентских выборах в качестве наблюдателя

    9 Ноября 2020, 15:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Председателя Федерации профсоюзов РК Мухтар Тиникеев озвучил заявление по участию организации в парламентских выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В январе следующего года пройдут выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Федерация профсоюзов, как крупнейшее общественное объединение, не может остаться в стороне от важнейших внутриполитических процессов. Поэтому Федерация профсоюзов намерена принять участие в предстоящих выборов в качестве наблюдателя за соблюдением законности и прозрачности выборного процесса», - сказал Мухтар Тиникеев на брифинге в ФПРК.

    По его словам, общие усилия, направленные на защиту прав работников, получат новый импульс, если в законодательную ветвь власти будут входить люди, всем сердцем и душой продвигающие интересы человека труда.

    «При этом только основанная на солидарности совместная работа с нашими социальными партнерами позволит добиться значимых успехов в деле сохранения основных демократических ценностей общества. Единство, справедливость, развитие – это главные принципы деятельности Федерации профсоюзов РК», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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