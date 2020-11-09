Федерация профсоюзов будет участвовать в парламентских выборах в качестве наблюдателя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Председателя Федерации профсоюзов РК Мухтар Тиникеев озвучил заявление по участию организации в парламентских выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе следующего года пройдут выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Федерация профсоюзов, как крупнейшее общественное объединение, не может остаться в стороне от важнейших внутриполитических процессов. Поэтому Федерация профсоюзов намерена принять участие в предстоящих выборов в качестве наблюдателя за соблюдением законности и прозрачности выборного процесса», - сказал Мухтар Тиникеев на брифинге в ФПРК.

По его словам, общие усилия, направленные на защиту прав работников, получат новый импульс, если в законодательную ветвь власти будут входить люди, всем сердцем и душой продвигающие интересы человека труда.

«При этом только основанная на солидарности совместная работа с нашими социальными партнерами позволит добиться значимых успехов в деле сохранения основных демократических ценностей общества. Единство, справедливость, развитие – это главные принципы деятельности Федерации профсоюзов РК», - заключил спикер.