Федерация настольного тенниса Казахстана и Olimpbet объявили о старте партнерских отношений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Федерация настольного тенниса РК и ведущая букмекерская компания страны Olimpbet объявили о начале сотрудничества. По информации Федерации, в стране 240 тысяч человек увлекаются этим видом спорта, а благодаря новому партнеру настольный теннис получит более массовое развитие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в Центре настольного тенниса Астаны вице-президент Федерации Ильсияр Канагатов отметил, что за последние годы этот вид спорта становится очень популярным, учитывая его доступность как детям, так и взрослым.

«Есть вопросы по массовому развитию этого вида спорта, непосредственно в регионах, в сельских районах. Мы благодарим компанию Olimpbet, которая действительно помогает развитию очень многих видов спорта. Мы рады, что заключили соглашение о взаимном партнерстве. Думаю, что вместе сделаем так, чтобы настольный теннис стал массовым, очень популярным видом, а результаты спортсменов на международном уровне с каждым разом становились бы все лучше и лучше», – заявил Ильсияр Канагатов.

Вице-президент Федерации отметил, что сборная по настольному теннису готовится к чемпионату мира, который пройдет с 20 по 28 мая в Дурбане (ЮАР – прим. ред.). Символично, что именно перед этим знаковым событием Федерация установила партнерские взаимоотношения с букмекерской компанией Olimpbet.

«Отрадно, что наше партнерство начинается именно сейчас, когда мы будем наблюдать за выступлением наших спортсменов на чемпионате мира по настольному теннису. Пожелаем им уверенности и больших побед. Настольный теннис – игра поистине народная. К тому же он фантастически привлекателен как соревновательный вид спорта. Поэтому мы не могли остаться в стороне и не помочь нашей национальной Федерации в дальнейшем развитии этой прекрасной игры. Говоря о конкретных действиях со стороны Olimpbet, теперь вместе с Федерацией мы будем очень активно участвовать в проведении различных больших турниров в республиканском масштабе. Очень надеемся, что на этих турнирах зажгутся новые звезды казахстанского настольного тенниса», – поделился директор по внешним коммуникациям БК Olimpbet Андрей Жарков.

Спикер отметил, что Olimpbet со всей ответственностью и вниманием относится к состоянию спорта в нашей стране.

«Мы масштабно поддерживаем многие национальные федерации, оказываем спонсорскую поддержку клубам, лигам. Поступательным продолжением этих инициатив стало подписание спонсорского соглашения с Федерацией настольного тенниса. Мы знаем, какой народной любовью обладает этот вид спорта. Здесь не требуется дорогостоящей экипировки, больших спортивных арен. Наш лидер Кирилл Герасименко занимает 51 строчку в рейтинге Международной федерации тенниса. Мы желаем ему больших побед в канун предстоящего Чемпионата мира в Дурбане. Верю, что в этом сезоне он сможет по-настоящему раскрыться, подняться на 50 строчек и стать первой ракеткой мира», – добавил Андрей Жарков.

По словам генерального секретаря Федерации Данила Пака, настольный теннис хорошо развивается почти во всех регионах станы, в частности в областных центрах, городах республиканского значения.

«Чемпионы всегда находятся в регионах. Нельзя забывать про районные центры, сельские округа. Благодаря поддержке компании Olimpbet мы планируем закупить спортивное оборудование, инвентарь, которые будем распределять по регионам, создавать там благоприятные условия, чтобы наши дети имели возможность заниматься этим замечательным видом спорта. В планах Федерации – проведение мастер-классов, семинаров для наших судей, тренеров с привлечением именитых экспертов как из стран СНГ, так и из Международной федерации тенниса», – отметил Данил Пак.

В планах Федерации – усиление работы на селе. Вице-президент федерации Ильсияр Канагатов добавил, что планируются встречи с представителями региональных федераций и обсуждение проблемных вопросов развития настольного тенниса в стране. По данным Федерации, в Казахстане в настоящее время 240 тысяч человек играют в настольный теннис.

«У нас очень большой опыт в сотрудничестве со многими национальными федерациями. Успех нашего сотрудничества можно оценить на примере выступления сборной Казахстана по футболу. Надеюсь, что с Федерацией настольного тенниса наше партнерство окажется не менее плодотворным», – добавил директор по внешним коммуникациям БК Olimpbet Андрей Жарков.



