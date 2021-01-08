Федерация гостиничного бизнеса рестораторов Брюсселя обратилась к правительству

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – Брюссельская Федерация гостиничного и ресторанного бизнеса «Horeca» попросила помощи у Консультативного комитета правительства Бельгии, заседание которого состоится сегодня в пятницу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня вы позволяете нам умирать медленной смертью», - написали в своем заявлении Брюссельскому правительству представители федерации рестораторов и владельцев отелей. Они просят созвать экстренное совещание кабинета министров для поддержки данного сектора в период пандемии коронавируса.

«Наши брюссельские отели потеряли более 75% своего оборота, 80% из них закрыты. Туристы покинули столицу. Рестораторы также терпят убытки: их оборот упал на 80%, и более чем на 90% у предприятий общественного питания», - говорится в заявлении профсоюза.

По данным федерации «Horeca», более 3 тысяч сотрудников сферы гостиничного бизнеса потеряли работу. В 2021 году предприниматели опасаются потери 10 тысяч рабочих мест.

В федерации помощь Брюссельского правительства в размере 20 млн евро оценили как «каплю в море» по сравнению с понесенными потерями.

«Крупные рестораны, кафе, поставщики продуктов получили поддержку правительства только в размере 7 тысяч евро на каждое заведение. Это маленькая капля в море долгов и налогов» - говорят предприниматели.

Кроме того, некоторым предприятиям Бельгии в период возобновления работы (летом 2020 года) были выданы кредиты и теперь должны их необходимо погашать. Однако гостиничный сектор по-прежнему «находится в тупике», а бельгийские заведения общественного питания закрыты из-за «локдауна» с осени прошлого года.

Сегодня правительство Бельгии проводит очередное заседание, посвященное карантинным мерам. Однако бельгийская пресса пишет, что каких-либо послаблений правительство Бельгии делать не будет в связи с опасениями «третьей волны» коронавируса.



