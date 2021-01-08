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    Федерация гостиничного бизнеса рестораторов Брюсселя обратилась к правительству

    8 Января 2021, 21:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – Брюссельская Федерация гостиничного и ресторанного бизнеса «Horeca» попросила помощи у Консультативного комитета правительства Бельгии, заседание которого состоится сегодня в пятницу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня вы позволяете нам умирать медленной смертью», - написали в своем заявлении Брюссельскому правительству представители федерации рестораторов и владельцев отелей. Они просят созвать экстренное совещание кабинета министров для поддержки данного сектора в период пандемии коронавируса.

    «Наши брюссельские отели потеряли более 75% своего оборота, 80% из них закрыты. Туристы покинули столицу. Рестораторы также терпят убытки: их оборот упал на 80%, и более чем на 90% у предприятий общественного питания», - говорится в заявлении профсоюза.

    По данным федерации «Horeca», более 3 тысяч сотрудников сферы гостиничного бизнеса потеряли работу. В 2021 году предприниматели опасаются потери 10 тысяч рабочих мест.

    В федерации помощь Брюссельского правительства в размере 20 млн евро оценили как «каплю в море» по сравнению с понесенными потерями.

    «Крупные рестораны, кафе, поставщики продуктов получили поддержку правительства только в размере 7 тысяч евро на каждое заведение. Это маленькая капля в море долгов и налогов» - говорят предприниматели.

    Кроме того, некоторым предприятиям Бельгии в период возобновления работы (летом 2020 года) были выданы кредиты и теперь должны их необходимо погашать. Однако гостиничный сектор по-прежнему «находится в тупике», а бельгийские заведения общественного питания закрыты из-за «локдауна» с осени прошлого года.

    Сегодня правительство Бельгии проводит очередное заседание, посвященное карантинным мерам. Однако бельгийская пресса пишет, что каких-либо послаблений правительство Бельгии делать не будет в связи с опасениями «третьей волны» коронавируса.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
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