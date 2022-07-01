ФБР предлагает 100 тыс. долларов за информацию о «криптокоролеве»

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – ФБР включила Ружу Игнатову в список 10 самых разыскиваемых преступников и предлагает 100 тыс. долларов за информацию, которая приведет к ее аресту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

ФБР обвиняет Ружу Игнатову, известную как «криптокоролева», в обмане инвесторов на сумму более 4 млрд долларов через криптовалютную компанию OneCoin, которая была основана в 2014 году.

Болгарский юрист Р.Игнатова и другие лица делали ложные заявления о создании криптовалюты OneCoin, способной конкурировать с Bitcoin. Стоимость OneCoin определялась компанией, а не рыночным спросом.

ФБР утверждает, что Р.Игнатова в конечном счете убедила инвесторов дать ей миллиарды долларов, воспользовавшись шумихой вокруг криптовалют, прежде чем исчезнуть в 2017 году после того, как был выдан федеральный ордер на ее арест.

Игнатовой было предъявлено обвинение в феврале 2018 года в мошенничестве с использованием электронных средств и ценных бумаг, а также в отмывании денег.

Известно, что она путешествовала по странам Восточной Европы и Ближнего Востока и, возможно, перенесла пластическую операцию, чтобы изменить свою внешность.

Арестован в марте 2019 года ее брат Константин Игнатов по обвинению в заговоре с целью мошенничества в международной финансовой пирамиде. Он признал себя виновным в нескольких тяжких преступлениях и ожидает вынесения приговора.

Адвокат Марк Скотт был осужден в 2019 году за отмывание доходов от мошенничества на сумму 400 млн долларов от имени руководства OneCoin и ожидает судебного решения.

Карл Себастьян Гринвуд, еще один соучредитель OneCoin, ожидает суда по обвинению в мошенничестве.

Фото: abcnews.go.com