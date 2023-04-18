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    ФБР арестовал двух предполагаемых китайских агентов в Нью-Йорке

    18 Апреля 2023, 01:10

    НБЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - ФБР арестовал двух предполагаемых китайских агентов, а федеральная прокуратура предъявила десяткам других обвинений в том, что они заставляли замолчать и преследовали диссидентов в Соединенных Штатах, а некоторые даже управляли секретным полицейским участком в Нью-Йорке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    По словам представителя прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка Джона Марзулли, два человека, причастные к незаконной полицейской операции в китайском квартале, были арестованы в понедельник и, как ожидается, предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке.

    «Подсудимые управляли «незадекларированным полицейским участком» на Манхэттене», - сказал Джон Марзулли.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    США Мировые новости
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