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    Фатима Жакыпова освобождена от должности вице-министра образования и науки РК

    13 Ноября 2019, 10:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фатима Жакыпова освобождена от должности вице-министра образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    «Постановлением Правительства РК Жакыпова Фатима Надыровна освобождена от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению», - говорится в сообщении.

    Напомним, в августе текущего года директор департамента административной работы и государственных закупок МОН РК Анар Каирбекова обвинила руководителей ведомства, в частности, ответственного секретаря Арына Орсариева и вице-министров Рустема Бигари, а также Фатиму Жакыпову, в создании коррупционной схемы, связанной с подписанием договора об оказании услуг.

    Позже, в сентябре, Фатима Жакыпова, кроме того, ответила на распространяемую в ряде СМИ и в социальных сетях информацию о незаконном присуждении ученой степени и звания.

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