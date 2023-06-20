Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы около 17:30 часов из-за сильного ветра частично обрушился фасад дома №74 в микрорайоне Нуркент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Алатауского района сообщили, что этот дом был введён в эксплуатацию в 2017 году компанией ТОО «Артемида ЛТД». На данный момент ведутся работы по уборке территории силами коммунальных служб района.

«В настоящее время управляющей компанией и застройщиком рассматривается проведение восстановительных работ», - проинформировали в акимате.

В ведомстве напомнили, что собственники квартир, нежилых помещений обязаны принимать меры по содержанию общего имущества объекта кондоминиума (фасада) и обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего и капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума (фасада) за счет собственных средств.

Весной в Алматы из-за сильного ветра обрушилась облицовка 9-этажного дома в жилом комплексе «Сарыарка».