Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы

    20 Июня 2023, 20:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы около 17:30 часов из-за сильного ветра частично обрушился фасад дома №74 в микрорайоне Нуркент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате Алатауского района сообщили, что этот дом был введён в эксплуатацию в 2017 году компанией ТОО «Артемида ЛТД». На данный момент ведутся работы по уборке территории силами коммунальных служб района.

    «В настоящее время управляющей компанией и застройщиком рассматривается проведение восстановительных работ», - проинформировали в акимате.

    В ведомстве напомнили, что собственники квартир, нежилых помещений обязаны принимать меры по содержанию общего имущества объекта кондоминиума (фасада) и обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего и капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума (фасада) за счет собственных средств.

    Весной в Алматы из-за сильного ветра обрушилась облицовка 9-этажного дома в жилом комплексе «Сарыарка».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    35 несчастных случаев произошло на костанайских предприятиях
    Число отравившихся фаст-фудом в Кентау достигло 92 человек
    Будут ли РАГС оказывать коммерческие услуги после передачи функций в ЦОНы
    Участников религиозной процессии убило током в Индии
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT