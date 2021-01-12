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    Фармпромышленность удерживает высокий объем производства - Бейбут Атамкулов

    12 Января 2021, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2020 года сохранилась позитивная тенденция в обрабатывающей промышленности. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Машиностроительная отрасль показала стабильный рост на уровне 116,3%. Увеличение произошло за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, производства прочих транспортных средств, электрического оборудования, машин и оборудования», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития на заседании Правительства.

    По словам министра, положительная динамика наблюдается и в цветной металлургии. Рост составил 2,8%. Так, увеличены объемы аффинированного золота, золота в слитках, серебра в гранулах, сплава Доре, алюминия первичного. В черной металлургии рост зафиксирован на уровне 4,1%.

    «Фармацевтическая промышленность удерживает высокий объем производства на уровне 47%, полностью покрывая потребности внутреннего рынка в товарах первой необходимости. В легкой промышленности рост составил 15% за счет увеличения производства текстильных изделий, одежды и кожаной продукции. В производстве деревянных и пробковых изделий обеспечен рост на 43,2%. В производстве строительных материалов рост составил 1,8%. Положительная динамика в обрабатывающей промышленности достигнуто за счет принятых Правительством мер поддержки в период пандемии и устойчивое развитие МСБ», - отметил Б. Атамкулов.

    Также по информации ведомства, индекс физического объема по транспорту за 2020 год составил 82,8%, в основном, на это повлиял введенный в марте месяце локдаун, который продлился до конца года.

    «Несмотря на снижение перевозок в традиционных сегментах, нам удалось добиться положительного тренда в транзитных перевозках контейнерных грузов. По сравнению с прошлым годом общий объем транзитных перевозок контейнеров составил 876 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), рост составил 32%. Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 3,96 млрд тонн или 94,3% от предыдущего года», - сообщил Бейбут Атамкулов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Промышленность Экономика
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