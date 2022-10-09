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    Фармацевтическая компания из Индии заинтересована в открытии завода в Карагандинской области

    9 Октября 2022, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Индийская компания Tanushree Air Techniques прибыла с визитом в Казахстан, где провела встречу с председателем правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржаном Юсуповым. На встрече обсуждался проект строительства химико-фармацевтического завода полного цикла в Карагандинской области на территории индустриальной зоны «Сарань». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

    Планируется, что реализация проекта в соответствии с международными стандартами GMP приведет к созданию 170 рабочих мест. Продукция будет поставляться на внутренний и близлежащие рынки. Стоимость проекта составит более $30 млн.

    Апурвасинх Чавада сообщил о намерении открыть завод по производству лекарственных препаратов в Казахстане, а также заверил, что кроме организации производства компания берет на себя обязанности обучения казахстанских сотрудников работе с высокотехнологичной аппаратурой.

    «Мы обладаем 20-летним опытом работы в фармацевтической отрасли в Индии, реализовали более 140 проектов и поставляем продукцию во многие страны мира. В Казахстане мы планируем реализовать проект с целью расширения нашей производственной цепочки в Центрально-Азиатском регионе», - заявил Апурвасинх Чавада.

    Председатель правления национальной компании ознакомил партнеров с инвестиционным потенциалом и мерами поддержки иностранного бизнеса в фармацевтической отрасли, предоставляемым Правительством.

    «Наша компания готова помочь каждому инвестору и приложить все усилия для комфортного ведения бизнеса инвесторам со всего мира. По развитию фармацевтической отрасли страны следует отметить рост увеличения объемов производства. Фармацевтическая промышленность благодаря эффективным мерам государственной поддержки имеет огромный потенциал для выгодных инвестиций», - заключил Меиржан Юсупов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Промышленность Строительство
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