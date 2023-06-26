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    Фалангу пальца оторвало ребенку в одном из частных детсадов Атырау

    26 Июня 2023, 18:51

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Фалангу пальца оторвало ребенку в одном из частных детских садов в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Происшествие случилось сегодня в одном из частных детских дошкольных учреждений. По словам сотрудников детсада, доставивших девочку в возрасте 3,5 лет в областную детскую больницу, она каталась на веревочных качелях.

    «Девочке оказана вся необходимая помощь. Диагноз: открытая рана пальца с повреждением ногтевой пластинки. Ребенка осмотрел травматолог-ортопед, сделана

    рентгенография пальца, проведена хирургическая обработка раны, анестезия инфильтративная. Травматический отрыв дистальной фаланги безымянного пальца левой руки», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Атырау
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