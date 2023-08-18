Фальшивые талоны на топливо на 1 млн тенге продал аферист жителям области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские области Абай в рамках ОПМ «Hi-Tech» предупредили граждан о мошенниках, зарабатывающих на желании автолюбителей получить дешевое топливо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



К полицейским области обратились шесть граждан и сообщили о молодом человеке, представляющимся работником одного из предприятий либо экспедитором вино-водочного завода, который предлагал доверчивым автолюбителям дизельное топливо по цене 260 тенге за литр.

Граждане обнаруживали, что приобрели фальшивые талоны, когда на АЗС не могли заправить свои транспортные средства. В результате мошеннических действий молодой человек успел обогатиться на 1 млн тенге.

Сейчас в отношении 31-летнего подозреваемого начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество», проверяется причастность к совершению аналогичных преступлений.