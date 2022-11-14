Фальшивые купюры на сумму около 740 тысяч тенге выявил Нацбанк с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 10 месяцев 2022 года Национальный банк Казахстана (далее – НБК) и банки второго уровня выявили 250 поддельных денежных знаков (247 банкнот и 3 монеты) на сумму 739 650 тенге. Это на 55% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (457 фальшивых денежных знаков), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Нацбанка РК.

«Чаще всего в текущем году подделывались банкноты номиналом 2 000 тенге – 161 штука, что составило 64% от общего количества. Далее идут подделки номиналом 10 000 тенге – 27 штук (11%), 5 000 тенге – 24 штуки (9%), остальные 16% приходятся на другие номиналы банкнот.

Наибольшее количество подделок выявлено в Алматы – 126 штук (50%), в Восточно-Казахстанской области – 59 штук и Астане – 22 штуки.

Поддельные банкноты в Казахстане в основном изготавливаются с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге. Фальшивомонетчики в основном имитируют визуальные защитные элементы», - сообщил начальник управления экспертизы банкнот и монет Нацбанка РК Аскат Мукамадиев.

В Нацбанке напомнили о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных. На банкнотах имеются метки для людей с ослабленным зрением в виде выпуклых высокорельефных элементов, хорошо различимых на ощупь.

«Цвет банкноты должен быть четким и контрастным, необходимо просмотреть банкноту на просвет, чтобы разглядеть водяной знак и цифровое изображение номинала. Аналогичным образом следует обратить внимание на сплошную ныряющую нить, выходящую на поверхность банкноты в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить с надписями. На банкнотах номиналом 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесенные цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зеленого до золотого. Также на всех банкнотах есть специальная печать, которая создает рельеф», - проинформировали в банке.

Также на банкноте номиналом 20 000 тенге образца 2022 года расположена голографическая полоса в полуокнах. Полоса имеет цветопеременный и динамический эффекты.

Ранее сообщалось, что казахстанский тенге является одной из самых защищенных от подделок валют в мире. НБК постоянно проводит работу по совершенствованию и использованию новейших разработок в области защитных элементов при выпуске новых банкнот.



