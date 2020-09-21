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    Фальшивые евро сбывали в одном из банков Шымкента

    21 Сентября 2020, 14:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О результатах борьбы с фальшивомонетничеством рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Фальшивомонетничество подрывает стабильное функционирование кредитно-денежной системы и создает реальную угрозу для экономической безопасности государства. Поэтому особое внимание уделяется взаимодействию с банками и субъектами бизнеса, а также нейтрализации подпольных типографий. В результате пресечена деятельность двух цехов по выпуску фальшивых денег», - сказал Жанат Элиманов во время онлайн-брифинга в СЦК.

    Он привел примеры.

    «Перекрыт международный канал поставки поддельных банкнот 500 евро. За это осуждены три лица, в том числе один гражданин России. Еще одно дело рассматривается в суде. В качестве подсудимого проходит гражданин Грузии, который является бывшим сотрудником финансовой полиции той же страны», - сообщил спикер.

    «В Алматинской области изобличен гражданин Плотников, который на съемной квартире организовал подпольный цех по изготовлению поддельных денег номиналом 5 тысяч и 10 тысяч тенге. Осужден фальшивомонетчик Итахунов, который сбывал поддельные пятитысячные тенге на общую сумму 1 миллион тенге. В Шымкенте выявлен факт сбыта в филиале одного из банков поддельных денежных купюр номиналом 500 евро. Общая сумма составила 4 тысячи евро. Что примечательно, данное преступление совершено пятью сотрудниками этого же банка. Уголовное дело находится на стадии завершения», - заключил Ж.Элиманов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Минфин РК
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