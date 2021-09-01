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    Фальшивые евро использовал и сбывал мужчина в Шымкенте

    1 Сентября 2021, 17:45

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - За незаконное использование и сбыт фальшивых денег мужчина приговорен к 5,5 годам лишения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства финансового мониторинга РК.

    Раскрытие и расследование преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, относится к числу наиболее сложных.

    Так как основная масса поддельных денежных знаков обнаруживаются только тогда, когда они уже находятся в обороте. Как правило, местом обнаружения подделки купюр являются банки и торговые точки.

    При этом, уголовная ответственность предусмотрена как за изготовление, так и за сбыт фальшивых купюр.

    Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту ликвидировал крупного сбытчика фальшивых евро.

    «Гражданин Б. Корганбаев организовал мошенническую схему сбыта поддельных евро, ранее приобретенных в Республике Узбекистан, за 50% от стоимости, которые начал сбывать различными способами. Сотрудники территориального департамента выявили факт сбыта клиентам 4000 евро работниками одного из банков Шымкента. В ходе следственных действий доказана причастность Б. Корганбаева к сбыту этих денег. Г ражданин Б. Корганбаев ранее был судим за мошеннические действия. Кроме этого, за полученные в долг средства в тенге от знакомых он расплачивался фальшивыми евро. Всего Б. Корганбаев незаконно сбыл 10 тыс. фальшивых евро номиналом в 500 евро, которые изъяты из оборота в полном объеме», - сообщила пресс-служба АФМ РК.

    За незаконное использование и сбыт фальшивых денег он приговорен к 5,5 годам лишения свободы.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Шымкент
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