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    Факультету военного вуза присвоено имя Бауыржана Момышулы

    29 Декабря 2020, 01:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общевойсковому факультету Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы присвоено имя легендарного полководца Бауыржана Момышулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Как отметили в ведомстве, открытие приурочено к 110-летию со дня рождения писателя, участника Великой Отечественной войны , Героя Советского Союза , Халық қаһарманы Бауыржана Момышулы.

    В мероприятии приняли участие руководство, профессорско-преподавательский состав и слушатели университета, а также ветераны Вооруженных сил.

    «Жизненный путь и подвиг Бауыржана Момышулы всегда будет примером для всех офицеров и молодого поколения. Я надеюсь, что присвоение его имени общевойсковому факультету нашего вуза внесет огромный вклад в подготовке магистрантов факультета», – подчеркнул начальник Национального университета обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

    В торжественной обстановке участники почтили память легендарного полководца и поделились интересными фактами о его жизни и подвигах, отметили важность его примера в воспитании настоящих защитников Родины.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Армия
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