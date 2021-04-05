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    Факультет подготовки полицейских руководителей открыли в Алматинской академии МВД

    5 Апреля 2021, 12:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Факультет подготовки полицейских руководителей открыли в Алматинской академии МВД. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Алматинской академии МВД имени М. Есбулатова в режиме онлайн состоялось открытие факультета подготовки руководящего состава органов внутренних дел. Перед первым набором слушателей факультета с приветственной речью выступил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

    «МВД по поручению Президента страны проводится системная работа по модернизации органов внутренних дел. Она направлена, прежде всего, на обеспечение открытости и прозрачности полиции, повышение уровня доверия граждан и защиту их конституционных прав. В этой связи важное значение придается кадровой работе и повышению квалификации стражей порядка», – сказал министр Ерлан Тургумбаев. Глава полицейского ведомства отметил, что перед открытием нового факультета была проведена большая аналитическая работа.


    «Изучена мировая практика специальных учебных заведений по подготовке руководящего состава министерств внутренних дел. За основу взят передовой опыт Великобритании, Германии, Японии и России. В данных странах руководящий состав систематически обучается развитию управленческих, технических и коммуникативных навыков, лидерских способностей», – сказал министр Ерлан Тургумбаев. Программа обучения рассчитана на три месяца. Слушатели факультета изучат 12 модулей по широкому спектру направлений (геополитика, проектное управление, работа с персоналом, психологическая подготовка, IT-грамотность, финансовая грамотность). Успешное прохождение курса на факультете будет способствовать прозрачному карьерному продвижению, назначению на должности руководителей департаментов центрального аппарата МВД и первых руководителей территориальных подразделений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Образование Вузы МВД РК
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