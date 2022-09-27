Факты завышения цен на аренду квартир проверят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев отметил, что со стороны государства будут приняты все меры по проверке фактов незаконного завышения цен на аренду квартир в рамках законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предоставление в аренду жилья – это гражданские взаимоотношения. Если все будет оформлено в рамках требований законодательства, то арендодатели не могут просто так выселить квартирантов. Если все документально оформлено», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Вместе с тем глава Минфина добавил, что во многих случаях договора не оформляются и в таких случаях очень трудно доказать факт аренды.

«В этой связи, я хочу призвать граждан, снимающих жилье, для того, чтобы не нарушались их права, заключать договора с хозяевами квартир согласно требованиям законодательства. Желательно на несколько месяцев. В таких случаях просто так поднять цены арендодатели не смогут, никто не сможет вас выселить. Можно будет опираться на закон, обратиться в суд. Плюс арендодатель должен обязательно платить налоги. Если нет договора с нашей стороны будет трудно проверить и доказать факт аренды. Поэтому, если все будет в рамках законодательства, мы сможем помочь нашим гражданам. Но не надо забывать и о том, что арендодатели тоже являются гражданами РК, просто так мы не можем проводить проверки. У кого есть договора – они могут обратиться в суд. Если потребуется проверка со стороны Комитета госдоходов, мы проверим. У нас сейчас рыночные отношения, есть также мораторий на проверки бизнеса», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

На предложение журналистов о необходимости срочного внесения поправок в законодательство, касающееся этого вопроса, министр ответил, что этот вопрос будет также рассмотрен.