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    Факты завышения цен и спекуляции медикаментами выявлены в Алматинской области

    17 Июля 2020, 23:19

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Алматинской области создана рабочая группа для пресечения фактов спекуляции и незаконной реализации медикаментов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Благодаря работе группы в регионе выявлено 19 фактов завышения цен на лекарственные средства и более 10 фактов спекуляции лекарствами.

    «Всего из незаконного оборота изъято более 20 тысяч лекарств и медицинских изделий на общую сумму 14,6 млн тенге, из которых лекарственные препараты на сумму 7,2 млн.тенге переданы в управление здравоохранения области, остальные медикаменты будут переданы после принятия соответствующего решения», - сообщили в надзорном органе.

    Работа в этом направлении продолжается.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область Генпрокуратура Здравоохранение
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