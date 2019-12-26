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    Факты вымогательства среди студентов колледжей Актобе выявило анонимное анкетирование

    26 Декабря 2019, 22:07

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Факты правонарушений среди подростков, в том числе вымогательства, были выявлены в ходе анонимного анкетирования среди учащихся и учителей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

    «С 5 по 25 декабря в Актобе было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». В ходе мероприятия было проведено анонимное анкетирование во всех учебных заведениях. В анкетировании приняло участие более 16 тысяч учащихся и 583 учителя. В результате в колледжах были выявлены 3 факта правонарушений. В частности студенты вымогали у студентов деньги, занимались поборами денег, также выявлен факт драки. По всем этим фактам проводятся проверочные мероприятия», - отметил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

    В рамках ОПМ были также проведены целевые отработки и рейды по увеселительным заведениям, интернет-клубам и в других местах пребывания молодежи, с привлечением волонтеров,молодёжных организаций, представителей родительских комитетов.

    Во время проведения досмотрового мероприятия выявлено 4 факта ношения ножей среди несовершеннолетних.

    За 20 дней в отделы полиции было доставлено около 400 несовершеннолетних, в том числе 361 человек за безнадзорность и беспризорность, 37 подростков – за совершение административных правонарушений. В центр адаптации несовершеннолетних Актобе за безнадзорность и беспризорность помещено 34 несовершеннолетних.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование Силовые структуры
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