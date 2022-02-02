Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Факты продажи государственных медицинских клиник по заниженной стоимости озвучила депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фракция «Ак жол» в депутатских запросах неоднократно критиковала приватизацию в системе здравоохранения. Мы были против продажи клиник по явно заниженной стоимости или их передачи в доверительное управление с последующим выкупом, когда новые владельцы рассчитываются за объект за счёт гарантированных платежей от самого же государства», - сказала Дания Еспаева, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжила, что такой формат предполагает высочайшую степень коррупционных рисков и практически раздачу социальных объектов «нужным людям».

«С 2017 года нами направлено 5 депутатских запросов, где мы приводили конкретные примеры. В частности, это касалось Талгарской районной больницы в Алматинской области, Павлодарского областного диагностического Центра. Например, указанный Центр площадью более 7 000 м² и со всем оборудованием был продан по цене 44 тысячи тенге за квадратный метр. Покажите, где есть такие цены на комплекс зданий в областном центре? Детскую стоматологическую клинику в городе Алматы продали брату руководителя городского управления общественного здоровья. Причём, первый взнос составил 92 млн тенге, тогда как на счету самой клиники имелось 170 млн тенге и ежегодное бюджетное финансирование составляло 260 млн тенге», - сообщила Дания Еспаева.

Мажилисмен подчеркнула, что назвать всё это приватизацией невозможно, это «прихватизация» в чистом виде.

«Всего за 2017-2020 год планировалось приватизировать таким образом 124 клиники. Какую выгоду от этого получило государство или общество – тайна даже для нас. Согласно Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, приватизации подлежат ещё 700 государственных предприятий, среди них есть и медицинские объекты. В рамках Национального проекта «Здоровая нация» от 12 октября 2021 года предусмотрено строительство 20 крупных многопрофильных больниц по механизму ГЧП. Вчера на совещании по противодействию коррупции Президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость антикоррупционного контроля в сфере ГЧП. Для этого есть все основания. Согласно сайту «Казахстанский Центр ГЧП» общая стоимость планируемых медицинских объектов составляет около 3 трлн тенге (2 трлн 950 млрд тенге). Причём «возвратность» также предусматривается за счёт гарантированных платежей государства, включая компенсацию частных инвестиций, управление и прибыль партнёру, а также банковские проценты по привлеченным займам. Если государственные клиники продаются максимум за 300-500 млн тенге и в редких случаях – за 1-1,5 млрд, а, как правило, просто «дарятся» под видом доверительного управления, то новые клиники взамен обходятся бюджету в сотни миллиардов каждая», - подчеркнула Дания Еспаева.

Депутат добавила, что инвестиционные затраты многопрофильной больницы в городе Туркестан на 570 коек с учетом операционных затрат, вознаграждения инвестора и процентов по кредитам, составляют 480 млрд тенге.

Выплаты на строительство и эксплуатацию объединенной Университетской больницы при НАО «Медицинский университет Астана» на 800 коек доходят до 900 млрд тенге.

Возмещение затрат инвесторам только по этим двум больницам составляет 1,4 трлн тенге, на которые можно было бы построить 17 больниц, аналогичных больнице «Медицинского Центра Управления делами Президента в Нур-Султане, которая отвечает всем современным медицинским требованиям. (УДП - сметная стоимость 40 млрд тенге по цене 2011 года с пересчетом в ценах 2022 года 80 млрд тенге, прим.ред.).

«Кроме того, необходимо отметить, что для администрирования и координации всех проектов в рамках ГЧП, со стороны государства в 2020 году создан национальный оператор АО «TURAR Healthcare», то есть появилась еще одна квазигосударственная компания. Президент РК 21 января текущего года на встрече с бизнесом поручил перезагрузить механизм государственно-частного партнерства.

В связи с вышеизложенным, депутатская фракция «Ак жол» просит:

1) Сообщить, сколько средств государство реально выручило за все приватизированные медучреждения живыми деньгами самих инвесторов, и сколько средств эти учреждения получили от государства после приватизации или передачи в доверительное управление.

2) Сообщить, сколько государственных средств запланировано на строительство, обслуживание, управление, операционные расходы и выплату процентов по новым медицинским объектам в рамках ГЧП.

3) Объяснить обществу какой смысл был раздавать действующие клиники за копейки и финансировать новые объекты за триллионы, кто конечный бенефициар этих схем.

4) В случае прямого ущемления интересов народа и государства – критически пересмотреть сложившиеся подходы.

Напомним, сегодня председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов обозначил приоритеты работы депутатского корпуса на предстоящий период.