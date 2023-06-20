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    Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане

    20 Июня 2023, 22:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оказание качественной и своевременной врачебной помощи находится на постоянном контроле прокуратуры. Прокуратурой района Сарыарка защищены права более 12,5 тыс. астанчан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт прокуратуры Астаны.

    Проведенной проверкой в деятельности организаций здравоохранения района Сарыарка города Астаны установлены нарушения необоснованного прикрепления граждан, не проживающих на территории города, а также умерших лиц.

    Прокурорами выявлены факты непрохождения обязательного скрининга пациентов (по возрасту) и профилактического осмотра детей, несвоевременной выдачи лекарственных средств пациентам с хроническими заболеваниями.

    По результатам проверки внесены акты прокурорского надзора. Защищены права свыше 12,5 тыс. граждан. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Генпрокуратура Здравоохранение
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