Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Факты незаконного вмешательства в бизнес зарегистрировали в СКО

    30 Сентября 2022, 17:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент по противодействию коррупции выявил три факта незаконного вмешательства в малый и средний бизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, два специалиста инспекции транспортного контроля вымогали взятку от директора ТОО «КоммунСтройСервис», осуществлявшего капитальный ремонт автодороги, за беспрепятственное передвижение грузовых автотранспортных средств. В апреле приговором Петропавловского городского суда обоим назначили наказание в виде шести лет лишения свободы.

    С учетом постоянных жалоб бизнес-структур и неоднократных фактов коррупционных преступлений в сфере транспортного контроля, департамент детально изучил сферу и установил 25 возможностей для незаконного обогащения.

    «Драйвером для развития предпринимательства и его поддержки выбран механизм льготного кредитования через СПК «Солтүстік». На деле в ходе анализа установлено, что такая помощь оказывается только для определенных субъектов. Чтобы каждый предприниматель имел возможность реализовать свои бизнес-идеи, в которых нуждается регион, по итогам анализа, акционерное общество должно предоставлять льготные займы через конкурс. В этом году для создания 15 сельскохозяйственных производств запланировали выделение около 20 млрд тенге, которые распределят конкурентным способом», - сообщили в пресс-службе.

    В департаменте по противодействию коррупции отметили, что более 50 субъектов квазигосударственного сектора внедрили комплаенс-службы. Одна из основных задач специалистов комплаенс – соблюдение требований антикоррупционного законодательства и защита деловой репутации организации.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане