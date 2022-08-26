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    Факты незаконного повышения цен на сжиженный газ выявлены в Мангистауской области

    26 Августа 2022 18:47

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Мангистауской области проведены проверки состояния законности на рынке сжиженного нефтяного газа, в ходе которой выявлены факты антиконкуретного соглашения, выраженного в одновременном повышении цен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «По результатам прокурорского реагирования на 54 владельца АГЗС, а также на газоперерабатывающий завод наложены штрафы и конфискован монопольный доход на сумму более 60 млн тенге. Помимо этого, выявлены факты сговора между субъектами рынка сжиженного нефтяного газа путем применения специальных программных обеспечений для манипуляции с итогами электронной торговой площадки», - сообщили в областной прокуратуре.

    Также в ведомстве проинформировали, что досудебное расследование в отношении виновных лиц прекращено по акту амнистии.
    Цены и тарифы Мангистауская область
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