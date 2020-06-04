Факты коррупции выявлены в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн брифинге на странице в Facebook Агентства РК по противодействию коррупции следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил о фактах коррупции в Карагандинской области и Жезказганском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой Карагандинской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Караганды», которые в период с ноября 2019 года по март 2020 года на систематической основе путем перевода на карту Kaspi Gold получали взятки за оказание помощи в предоставлении земельных участков и утверждения землеустроительных проектов. Кроме того, Антикоррупционной службой по Карагандинской области проводятся досудебные расследования в отношении должностных лиц ГУ «Отдел строительства Шетского района», которые подозреваются в хищении денежных средств в период 2017-2019 годов при реализации ряда объектов», - рассказала Данияр Бигайдаров.

В ходе брифинга спикер также сообщил о фактах коррупции в Жезказгане.

«Антикоорупционной службой по Жезказганскому региону проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Отдел строительства города Жезказган», которые подозреваются в хищении денежных средств, выделенных в рамках государственной программы «Нурлы Жер». Помимо этого, должностные лица ГУ «Аппарат акима поселка Атасу Жанааркинского района» подозреваются в хищении бюджетных денежных средств», - сообщил Данияр Бигайдаров.

Они подозреваются в хищении денежных средств, выделенных в рамках государственной программы «Развитие регионов до 2020 года» в период 2019 года, путем оплаты в сумме более 4 млн тенге за фактически невыполненные работы на основании актов формы №2 по текущему ремонту ясли-сада «Ертөстік» в поселке Атасу Жанааркинского района.

27 мая текущего года по данному факту начато досудебное расследование.