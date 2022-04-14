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    Факты кибербуллинга будет рассматривать спецкомиссия в течение трех дней

    14 Апреля 2022, 13:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров озвучил механизм мониторинга случаев кибербуллинга в рамках соответствующего законопроекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы не надзорный орган, чтобы рассматривать или смотреть. Если будут заявления от родителей или законных представителей по фактам кибербуллинга в отношении ребенка, то они будут рассматриваться уполномоченным органом», - сказал Данияр Кадиров в кулуарах Сената после пленарного заседания Палаты.

    В данный момент это, по его словам, Министерство информации и общественного развития.

    «При нем будет создана экспертная группа с привлечением психологов, экспертов, лингвистов. Рассматриваться будет в течение трех дней, оповещаться будет представитель интернет-ресурса, на котором размещен данный паблик или видео. И это будет удаляться в течение 24 часов. Это детская психика, здесь время терять нельзя, и надо принимать четкие и быстрые решения», - заключил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК СМИ Права человека Сенат МИОР
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