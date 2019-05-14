Факты и цифры чемпионата мира по хоккею в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира в Нур-Султане (дивизион IА) завершился уверенной победой хозяев турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

0 поражений

Единственной командой, сумевшей сохранить ноль в графе «поражения» стала сборная Казахстана. Хозяева одержали четыре победы в основное время и одну в овертайме.

1 овертайм

Матч между Казахстаном и Беларусью (3:2 ОТ) стал единственным на турнире, который завершился не в основное время. Автором победной шайбы стал Аркадий Шестаков.

1 представитель НХЛ

Капитан «Лос-Анджелес Кингз» и сборной Словении Анже Копитар стал единственным действующим игроком из НХЛ. Хоккеист отдал пять результативных передач и стал лучшим ассистентом ЧМ-2019. Также на его счету два гола.

3 попытки

Понадобилось сборной Казахстана, чтобы выйти в топ-дивизион. В последний раз казахстанцы играли в элите на ЧМ-2016 в Москве.

3 рекордные победы

Сборная Казахстана впервые в истории гарантировала себе повышение в классе за три матча. В предыдущие годы казахстанцам требовалось как минимум по четыре игры.

3 казахстанца в числе лучших

По итогам ЧМ в символическую сборную турнира вошли сразу три хоккеиста сборной Казахстана - защитники Даррен Диц, Леонид Метальников и нападающий Никита Михайлис. Помимо них в число лучших вошли вратарь Мэтт Далтон (Южная Корея) и форварды Джефф Платт (Беларусь) и Ким Сан Вук (Южная Корея).

4 шайбы за матч

Шин Сан Хун оформил единственный покер на турнире. Его четыре гола позволили корейцам обыграть Беларусь в последний день турнира (4:1), а самому хоккеисту с шестью шайбами стать лучшим снайпером ЧМ-2019.

7 очков

Именно столько набрали лучшие бомбардиры турнира. Это звание разделили сразу четыре хоккеиста: словенцы Ян Дрозг (5+2) и Анже Копитар (2+5), кореец Ким Сан Вук (4+3) и белорус канадского происхождения Джефф Платт (3+4).

9 безответных голов за матч

Самый крупный счет произошел в последний день Чемпионата мира. Разошедшиеся под конец турнира словенцы сначала оторвались на Венгрии (6:0), а затем разгромили Литву (9:0) и отправили ее в дивизион IВ.

11 попытка обыграть Беларусь

11 матчей понадобилось сборной Казахстана, чтобы впервые обыграть Беларусь на чемпионатах мира. Историческое событие произошло на домашнем турнире.

21 забитая и пропущенная шайба

Благодаря двум крупным победам на финише ЧМ словенцы стали самой забивной командой на турнире. В пяти матчах подопечные Иво Яна забросили 21 шайбу. Самой пропускающей сборной стала Литва, в ворота которой также залетел 21 гол.

27 бросков

Лучший защитник Чемпионата мира Даррен Диц (Казахстан) стал самым бросающим игроком на турнире. На его счету 27 бросков.

81 взятие ворот

Именно столько голов было забито на турнире за 15 матчей. В среднем по 5,4 шайб за игру.

300 литров пива

Продавалось каждый день на специально организованной к Чемпионату мира фан-зоне. Это равняется 600 кружкам пива в день или 2,1 тонны за все время проведения турнира. С учетом, того что 30 апреля в городе выпал снег, и фан-зону не посещали болельщики.

361 день

Остался до старта ЧМ-2020 в топ-дивизионе, который пройдет в Цюрихе и Лозанне (Швейцария). Сборная Казахстана сыграет в элите впервые с 2016 года.

586 болельщиков из Венгрии

Приехали на ЧМ в Казахстан. Фанаты «мадьяров» стали настоящим украшением турнира. Всего зарубежных болельщиков было больше тысячи, не считая тех, кто присоединился уже в Нур-Султане.

2026 год

Прошедшее событие может стать для Казахстана трамплином на принятие ЧМ в элитном дивизионе. Об этом заявил президент ИИХФ Рене Фазель. «Мы обсуждали с президентом федерации Казахстана Аскаром Маминым, что в 2026 году мировой турнир может пройти в вашей стране», - сказал швейцарец по приезду на ЧМ-2019.

5 034 километра

Разделяет Нур-Султан и самую дальнюю страну-участницу Чемпионата мира, которой стала Словения. В турнире приняли участие шесть сборных - четыре из Европы (Беларусь, Словения, Венгрия, Литва) и две из Азии (Казахстан, Южная Корея).

Более 10 000 болельщиков

Посетило фан-зону за время проведения турнира. В день число посетителей составляло 2-3 тысячи человек. Основной приток пришелся на матчи с участием сборной Казахстана, однако фан-зону активно посещали и венгерские болельщики (в день 300-500 человек).

45 000 человек

Посетили матчи ЧМ-2019 в Нур-Султане. Основной приток болельщиков также ходил на матчи с участием сборной Казахстана (в среднем свыше 7 тысяч за игру).