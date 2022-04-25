Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Факты гибели граждан во время январских событий расследуют в двух областях

    25 Апреля 2022, 17:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается расследование фактов гибели граждан в ходе январских событий в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Об этом заявили в Генпрокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Алматинской области погибло 16 человек, в том числе пять сотрудников правопорядка», - сообщил заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    Было отмечено, что с 6 по 19 января 2022 года в Алматинской области сохранялся красный уровень террористической опасности и проводилась антитеррористическая операция.

    «В это время вооруженные преступники продолжали совершать нападения и посягать на жизнь сотрудников правопорядка, в этот период проводилась антитеррористическая операция, действовал особый порядок передвижения граждан и досмотр автомашин. Именно в это время, а именно с 6 по 8 января, зафиксированы факты гибели граждан. Идет расследование»,- пояснил Елдос Килымжанов.

    Представитель высшего надзорного органа также сообщил, что в период январских событий в Восточно-Казахстанской области в двух крупных городах одномоментно шли столкновения 2 500 агрессивно настроенных людей и полиции.

    В результате 5 января текущего года был захвачен акимат города Семей, повреждено 12 полицейских машин, угнано специальное транспортное средство «Тигр». Телесные повреждения получили 124 сотрудника полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

    В Усть-Каменогорске нападавшими повреждены здания акимата, Народного банка, магазина «Сулпак», коммерческие помещения и 10 единиц служебного автотранспорта. Полностью уничтожен стационарный пост полиции «Бекет-2».

    «В указанный период в области погибло 7 граждан, трое лиц - в здании полиции. По данному инциденту расследованием занимаются специальные прокуроры Генеральной прокуратуры. По фактам смерти 4 лиц расследование проводится органами полиции», - заключил Елдос Килымжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматинская область Восточно-Казахстанская область Генпрокуратура Регионы Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Генпрокурор доложил Президенту РК о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай
    Погибшего тракториста не будут включать в список жертв пожара в области Абай
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая