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    Факт вандализма на кладбище расследуют в Алматинской области

    23 Августа 2022, 00:05

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 22 августа на пульт дежурной части управления полиции Илийского района поступило сообщение о том, что на кладбище, расположенном вблизи села Ащибулак, повалено восемь памятников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram–канал МВД РК.

    Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований УП Илийского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного по ст.314 ч.1 УК РК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

    В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления подозреваемых лиц.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Борьба с преступностью МВД РК
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