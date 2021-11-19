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    Факт установки нелегальных игровых терминалов пресечен в Шымкенте

    19 Ноября 2021, 13:30

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Житель Шымкента приговорен у году ограничения свободы за установку нелегальных игровых терминалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    В эпоху развития информационных технологий увлечение казино, букмекерскими конторами, лотереями и тотализаторами перерастает в патологическую зависимость – лудоманию.

    Агентство по финансовому мониторингу на постоянной основе выявляет и блокирует нелегальные игорные точки и противоправные сайты азартных игр.

    Территориальным департаментом Агентства по городу Шымкенту пресечен факт незаконной установки терминалов желто-зеленного цвета жителем города.

    Е. Темирбайулы подключил терминалы к букмекерскому сайту, с помощью которого незаконно организовал азартные игры.

    Приговором суда он осужден к одному году ограничения свободы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Борьба с преступностью Шымкент Общество
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