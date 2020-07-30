Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Факт сокрытия гуманитарной помощи выявили в Атырау

    30 Июля 2020, 23:28

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау расследуют факт сокрытия гуманитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 июня управлению здравоохранения Атырауской области от АО «АТМА – Аэропорт Атырау и перевозки» в качестве спонсорской помощи были переданы медицинские средства индивидуальной защиты. Это защитные очки - 1 500 штук, перчатки - 6 тысяч штук, одноразовые медицинские маски - 7 тысяч штук, одноразовые комбинезоны - 1 750 штук, защитные экраны 1 750 штук. Управление, не распределяя полученное медицинским организациям, длительное время хранило их на складе под предлогом наличия у всех организаций трехнедельного запаса необходимых защитных средств. При этом встречная проверка прокуратуры показала, что в июле Исатайской районной центральной больницей закуплены 500 защитных комбинезонов и 5 тысяч медицинских масок на сумму 2,5 млн тенге. В Жылыойской районной центральной больнице защитных средств вовсе не хватает: потребность - 50 тысяч масок, 5 тысяч защитных комбинезонов, 30 тысяч штук перчаток и 100 защитных очков. Таким образом, бездействие со стороны управления привело к неэффективному расходованию бюджетных средств и недополучению больницами жизненно необходимого им», - сообщил старший помощник прокурора области Канат Кабдолов.

    Он проинформировал также, что материалы по данному факту направлены в Антикоррупционную службу для проведения расследования.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Генпрокуратура Акимат Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи