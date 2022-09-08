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    Факт сибирской язвы в одном из костанайских районов подтвердили в управлении ветеринарии

    8 Сентября 2022, 09:58

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Карантин будет введен в Костряковском сельском округе Федоровского района Костанайской области. В одном из его отделений выявлена сибирская язва среди крупного рогатого скота. Данный факт корреспонденту МИА «Казинформ» прокомментировал руководитель областного управления ветеринарии Акат Шектыбаев.

    Падеж, по словам руководителя профильного ведомства, был зафиксирован в Костряковском сельском округе Федоровского района, в организованном хозяйстве ТОО «Гранд». Причем единичный случай.

    «2 сентября пала одна голова КРС 2020 года. Были отобраны материалы, отправлены в областную лабораторию в этот же день. На следующий день была получен предварительный результат экспертизы на сибирскую язву. Были проведены все необходимые мероприятия. Ветеринарной службой был проведен акт эпизодобследования всей деревни Запасное, где и зафиксирован случай»,- сообщил А. Шектыбаев.

    Также, по словам спикера, было дано представление на акима сельского округа на наложение карантина. Сейчас ведутся работы.

    «Но хочу отметить, что падежа больше не было. Все поголовье обследовали, остальные 474 головы в хозяйстве здоровы, под наблюдением. Сейчас ситуация под контролем»,- подытожил А. Шектыбаев.

    Фото: cdn.lifegate.it

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Сельское хозяйство Животные Костанай
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